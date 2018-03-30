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| | Xiaomi анонсировал выпуск нескольких смартфонов с плохими процессорами

Xiaomi анонсировал выпуск нескольких смартфонов с плохими процессорами

Сегодня, 18:41
Больше года прошло с тех пор, как китайский производитель гаджетов Xiaomi начал выпускать продукцию, оснащенную исключительно чипами Qualcomm американского производства и своими собственными процессорами. Однако скоро все может измениться к худшему.

Xiaomi анонсировал выпуск нескольких смартфонов с плохими процессорами

 

Инсайдеры выяснили, что в текущем году смартфоны от Xiaomi могут получить некачественные чипсеты. Некоторые устройства могут оснастить деталями от компании MediaTek, которая славится на рынке неважным качеством. Примерно два года назад производитель процессоров MediaTek выпустил настолько плохие чипы, что многие разработчики брендовых девайсов отказались их устанавливать. В числе недостатков продукции MediaTek троттлинг – снижение производительности при нагреве. Также чипы перегреваются, и в результате сильного тепловыделения нагревается корпус телефона.

Сопутствующими неполадками стали сбои в работе LTE-модемов и графических ускорителей. Однако такие некачественные процессоры вновь будут устанавливать на смартфонах Xiaomi. Эксперты практически не сомневаются, что чипсеты будут плохими, а следовательно, они потянут вниз весь гаджет. Предположительно, в устройствах будет использоваться чип Helio P70. Кроме Xiaomi ими интересуются представители брендов Oppo и Vivo.
Дарья Светозарова
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