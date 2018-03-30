Xiaomi Mi 7 выйдет в металлическом корпусе и с вырезом в экране

Металлический корпус смартфона делает телефон более прочным и устойчивым к ударам. Экран гаджета оснащён вырезом, что делает его схожим с iPhone X, в некоторых функциях даже перепрыгивая последнюю версию, подготовленную и выпущенную производителями «яблока».
Особенно выдающейся отменностью является усовершенствованный сканер отпечатка пальцев на дисплее экрана. Такая функция появилась совсем недавно только в двух смартфонах Vivo X20 Plus UD и Vivo X21 UD. До этого такой опции не обладало ни одно мобильное устройство.
Экран занимает всю лицевую часть мобильного устройства Xiaomi MI 7, лишь в верхней части отведено место для камеры, динамика и датчиков, необходимых для функционирования гаджета. Такой дизайн делает устройство более модным. Задняя часть оснащена только двойной основной камерой.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях