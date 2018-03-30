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| | Xiaomi Mi 7 выйдет в металлическом корпусе и с вырезом в экране

Xiaomi Mi 7 выйдет в металлическом корпусе и с вырезом в экране

Сегодня, 18:40
Накануне в Китае презентовали новый смартфон Xiaomi Mi MIX 2S, вышла новая версия Xiaomi Mi 7 с улучшенными функциями и более усовершенствованным дизайном, но пока что пользователи увидели новинку только на изображениях.

Xiaomi Mi 7 выйдет в металлическом корпусе и с вырезом в экране

 

Металлический корпус смартфона делает телефон более прочным и устойчивым к ударам. Экран гаджета оснащён вырезом, что делает его схожим с iPhone X, в некоторых функциях даже перепрыгивая последнюю версию, подготовленную и выпущенную производителями «яблока».

Особенно выдающейся отменностью является усовершенствованный сканер отпечатка пальцев на дисплее экрана. Такая функция появилась совсем недавно только в двух смартфонах Vivo X20 Plus UD и Vivo X21 UD. До этого такой опции не обладало ни одно мобильное устройство.

Экран занимает всю лицевую часть мобильного устройства Xiaomi MI 7, лишь в верхней части отведено место для камеры, динамика и датчиков, необходимых для функционирования гаджета. Такой дизайн делает устройство более модным. Задняя часть оснащена только двойной основной камерой.
Дарья Дмитриева
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