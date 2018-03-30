«Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации

Телефоны отличаются друг от друга только лишь объемом оперативной и встроенной памяти, а также, конечно, ценником. Главной особенностью для девайса следует назвать полноразмерный экран с соотношением 18:9, который дополнен стильным корпусом и достаточно мощным, исходя из стоимости, техническим оснащением.
Ритейлер «Связной» решил устроить довольно привлекательную акцию с девайсом, в которой пообещал вернуть полную стоимость телефона в любой из двух модификаций в рамках программы по кэшбэку. Воспользоваться специальным предложением можно будет в розничных торговых точках по всей России и в официальном интернет-магазине.
Согласно правилам акции, магазин «Связной» вернет 100% от стоимости Xiaomi Redmi 5 фирменными бонусами на карту «Связного-Клуба» в течение двух недель после покупки.
Следом за этим полученные баллы, размер которых окажется идентичным ценнику телефона, нужно будет потратить в период с 1 по 30 июня текущего года, либо они станут недействительными.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях