«Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации

Не так давно на полки отечественных магазинов попал китайский смартфон Xiaomi Redmi 5, который продают сразу в двух модификациях базовой и продвинутой. Сеть магазинов «Связной» обещают возвратить 100% от стоимости устройства вне зависимости от модификации.

Николай Офицеров

Телефоны отличаются друг от друга только лишь объемом оперативной и встроенной памяти, а также, конечно, ценником. Главной особенностью для девайса следует назвать полноразмерный экран с соотношением 18:9, который дополнен стильным корпусом и достаточно мощным, исходя из стоимости, техническим оснащением.Ритейлер «Связной» решил устроить довольно привлекательную акцию с девайсом, в которой пообещал вернуть полную стоимость телефона в любой из двух модификаций в рамках программы по кэшбэку. Воспользоваться специальным предложением можно будет в розничных торговых точках по всей России и в официальном интернет-магазине.Согласно правилам акции, магазин «Связной» вернет 100% от стоимости Xiaomi Redmi 5 фирменными бонусами на карту «Связного-Клуба» в течение двух недель после покупки.Следом за этим полученные баллы, размер которых окажется идентичным ценнику телефона, нужно будет потратить в период с 1 по 30 июня текущего года, либо они станут недействительными.