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| | Huawei отметила значительный рост прибыли по итогам 2017 года

Huawei отметила значительный рост прибыли по итогам 2017 года

Сегодня, 16:54
В 2016 году компания Huawei была далеко не на высоте. Однако за 2017 удалось учесть ошибки, и уровень продаж существенно повысился.

Huawei отметила значительный рост прибыли по итогам 2017 года

 

Для компании, как отмечают эксперты, в прошлом году были настоящие «американские горки». Смартфон Mate 10 Pro признали одним из лучших в связи с очень хорошей камерой и большой длительностью автономной работы. Кроме того, Huawei оказалась на третьем месте по продажам за последний квартал 2017 года, как сообщает VladTime. Однако вместе с тем и провалилась попытка завоевать рынок США, поскольку имело место сокращение со стороны американских торговцев в связи с недоверием к Китаю.

В итоге прибыть за 2017 год всё-таки выросла на 28,1%, что в сравнении с 0,4% в 2016 очень хороший результат. Huawei удалось продать 153 миллиона смартфонов, а общий доход составил 96,1 миллиардов долларов. Продолжить тенденцию роста китайская компания планирует, увеличив финансирование своего исследовательского отдела, чтобы порадовать потребителей уникальными технологиями.

Ирина Летинская
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