Школьники из Тольятти создали уникального робота-сортировщика

Специалисты утверждают, что ребята смогли сотворить далеко не обычную механическую игрушку, а крайне полезный в промышленном ремесле аппарат, который может в значительной мере упростить даже самые сложные операции на производственных мощностях.
«Я считаю, что будущее стоит за роботизацией. Сейчас во многих сферах у роботов появилась возможность стать полноценной заменой для человека. В этом нет абсолютно ничего страшного, так как имеется очень много опасных профессий, например, спасатели, которые сталкиваются в своей деятельности со взрывами и огнем. Если их в этой работе заменят робототехникой, то это будет, наоборот, хорошо. Если же говорить о промышленных роботах, то их преимущества также очевидны. Они могут значительно более точно выполнять простые функции, оставив остальное рабочим», - заявил Зарубин, комментируя разработку.
В планы школьников теперь входит принятие участие во всемирной олимпиаде по робототехнике, которая в грядущем ноябре пройдет в Таиланде. Мальчики очень хотят увидеть, что умеют ребята из других стран. Также они уверены, что России следует больше денег вкладывать в развитие робототехники на территории страны.
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