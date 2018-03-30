Школьники из Тольятти создали уникального робота-сортировщика

Учащиеся Тольяттинского кванториума, воспитанники девятого класса Дмитрий Горкунов и Илья Зарубин, своими силами разработали особую машину робото-манипулятора. Основной его функцией является поиск предметов определенного цвета и размера, а также их дальнейшая сортировка.

Николай Офицеров

Специалисты утверждают, что ребята смогли сотворить далеко не обычную механическую игрушку, а крайне полезный в промышленном ремесле аппарат, который может в значительной мере упростить даже самые сложные операции на производственных мощностях.», - заявил Зарубин, комментируя разработку.В планы школьников теперь входит принятие участие во всемирной олимпиаде по робототехнике, которая в грядущем ноябре пройдет в Таиланде. Мальчики очень хотят увидеть, что умеют ребята из других стран. Также они уверены, что России следует больше денег вкладывать в развитие робототехники на территории страны.