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| | Разработчик создал робота-танка для подачи пива

Разработчик создал робота-танка для подачи пива

Сегодня, 15:28
Разработчик Балаш Симон создал устройство для подачи пива. Робот, сделанный из игрушечного танка и работающий под управлением Amazon Alexa, может по команде следовать за владельцем и подавать «снаряды».

Разработчик создал робота-танка для подачи пива

 

Балаш Симон представил миру свой проект под названием WalaBeer. Это робот-танк, умеющий привозить и подавать пиво. Он был создан из готового набора и укреплен специальными материалами из дерева и пластика, разработчик также оснастил робота-танка подъемным механизмом, созданным из конструктора Erector Set. Устройство воспринимает голосовые команды владельца при помощи Amazon Alexa. Робот-танк умеет ездить повсюду за владельцем, подавать бутылку пива и даже видеть сквозь стены. Последняя функция осуществляется благодаря 3D-датчику Walabot.

 

Следует отметить, что это не первое подобное изобретение. Роботов, которые умеют приносить пиво, уже представляли разработчики из США, Германии и Великобритании.
Виктория Озерова
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