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| | В Перми двух роботов для аукционов уличили в сговоре

В Перми двух роботов для аукционов уличили в сговоре

Сегодня, 15:30
В Управлении ФАС Пермского края обратили внимание на то, что роботы, участвовавшие в аукционе, отдавали предпочтение конкретной организации.

В Перми двух роботов для аукционов уличили в сговоре

 

В пермское УФАС поступила жалоба на соглашение между ООО «МЕД С» и ООО «МикроТех» при проведении электроны торгов по снабжению медицинскими материалами лабораторий Перми. Специалисты управления сделали вывод, что между компаниями существовала договоренность об использовании на аукционах роботов с аналогичными настройками. Благодаря определенным настройкам торги заканчивались в первую секунду с минимальным снижением - 0,5%. Сотрудники пермского УФАС считают, что компании перед стартом электронного аукциона договаривались, кто станет победителем конкретного торга и до какого предела будет снижена цена по контракту. Борьбу конкурентов разыгрывали роботы.

Множество доказательств заставили ООО «МЕД С» и ООО «МикроТех» признаться в антиконкурентных действиях. С антиконкурентным соглашением компании поучаствовали в более десяти аукционах по поставке материалов для лабораторий Перми. ООО «МЕД С» получила предписание.
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