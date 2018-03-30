Школьники из Зеленограда создали робота для общения с детьми

В Савелках, расположенных в Зеленограде, прошел тест в центре для реабилитации инвалидов нового робота, который может общаться с детьми. Робота PinGO разработали и собрали ученики одной из местных школ.

В зеленоградском центре, где проходят реабилитацию инвалиды, состоялось тестирование робота, который способен общаться с детьми. Робота PinGO, сделанного в виде пингвина, разработали и собрали местные школьники под руководством своего учителя по информатике.Целью робота PinGO является проведение занятий с детьми – он способен помочь ребенку фокусировать внимание и развивать свои коммуникативные навыки. Сообщается, что тестирование в центре для реабилитации инвалидов завершилось успешно.

Учащиеся другой школы в зеленоградских Савелках приняли участие в акции траура по жертвам трагедии 24 марта в Кемерово. Состоялась траурная линейка, в которой участвовали не только школьники, но и их преподаватели и родители. Под музыкальное сопровождение реквиема участники акции отпустили в небо десятки белых воздушных шариков.