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| | Школьники из Зеленограда создали робота для общения с детьми

Школьники из Зеленограда создали робота для общения с детьми

Сегодня, 15:18
В Савелках, расположенных в Зеленограде, прошел тест в центре для реабилитации инвалидов нового робота, который может общаться с детьми. Робота PinGO разработали и собрали ученики одной из местных школ.

Школьники из Зеленограда создали робота для общения с детьми

 

В зеленоградском центре, где проходят реабилитацию инвалиды, состоялось тестирование робота, который способен общаться с детьми. Робота PinGO, сделанного в виде пингвина, разработали и собрали местные школьники под руководством своего учителя по информатике.

Целью робота PinGO является проведение занятий с детьми – он способен помочь ребенку фокусировать внимание и развивать свои коммуникативные навыки. Сообщается, что тестирование в центре для реабилитации инвалидов завершилось успешно.

Школьники из Зеленограда создали робота для общения с детьми

 

Учащиеся другой школы в зеленоградских Савелках приняли участие в акции траура по жертвам трагедии 24 марта в Кемерово. Состоялась траурная линейка, в которой участвовали не только школьники, но и их преподаватели и родители. Под музыкальное сопровождение реквиема участники акции отпустили в небо десятки белых воздушных шариков.
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