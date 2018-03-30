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| | Владельцам iPhone позволят скачать все данные

Владельцам iPhone позволят скачать все данные

Сегодня, 13:37
Корпорация Apple изменила процесс доступа к конфиденциальным сведениям из-за нового положения о защите данных в ЕС. Теперь владельцы iPhone могут скачать все свои снимки, сообщения и удалить аккаунт в случае необходимости.

Владельцам iPhone позволят скачать все данные

 

Разработчики «яблочной компании» трансформировали виртуальный ресурс доступа к Apple ID. Теперь на сайте расположена новая вкладка «Управление». Там можно скачать все данные и удалить информацию, если пользователь считает ее компрометирующей. Ранее для подобных изменений необходимо было обращаться к специалистам Apple и объяснять им ситуацию. В скором времени сведения станут удаляться легко и непринужденно, без вмешательства посторонних.

Нововведения появятся из-за вступления в силу 25 марта Положения о защите данных жителей ЕС. На программном уровне разработчики осуществили изменения, скоро появится визуальный значок, свидетельствующий о запросе личных сведений тем или иным приложением.
Домбровский Сергей
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