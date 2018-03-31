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| | Стоимость iPhone X в РФ снизилась до 60 тысяч рублей

Стоимость iPhone X в РФ снизилась до 60 тысяч рублей

Сегодня, 00:30
В настоящее время на территории РФ наблюдается существенное снижение стоимости самого дорого смартфона от американской компании Apple iPhone X. Эксперты считают, что цена аппарата уменьшилась, достигнув рекордно низкой отметки.

Стоимость iPhone X в РФ снизилась до 60 тысяч рублей

 

Согласно предоставленным данным, после спада цен iPhone X можно приобрести в магазинах городов России за 60 тысяч рублей, что на 25% дешевле стоимости, назначенной розничным продавцом, тогда как официальный сетевой-сервис продукции Apple реализует смартфон за 80 тысяч.

Гаджет стал более доступен исключительно в базовой комплектации, где объем памяти достигает 64 Гб, при этом он также имеет 5,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2436х1125 пикселей. Смартфон функционирует на базе процессор A11 Bionic.
Пойда Анна
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