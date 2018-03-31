Стоимость iPhone X в РФ снизилась до 60 тысяч рублей

В настоящее время на территории РФ наблюдается существенное снижение стоимости самого дорого смартфона от американской компании Apple iPhone X. Эксперты считают, что цена аппарата уменьшилась, достигнув рекордно низкой отметки.

Пойда Анна

Согласно предоставленным данным, после спада цен iPhone X можно приобрести в магазинах городов России за 60 тысяч рублей, что на 25% дешевле стоимости, назначенной розничным продавцом, тогда как официальный сетевой-сервис продукции Apple реализует смартфон за 80 тысяч.Гаджет стал более доступен исключительно в базовой комплектации, где объем памяти достигает 64 Гб, при этом он также имеет 5,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2436х1125 пикселей. Смартфон функционирует на базе процессор A11 Bionic.