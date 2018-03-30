Sony PlayStation VR подешевел на 100 долларов

Компания-производитель снова снизила стоимость шлема виртуальной реальности Sony PlayStation VR. Теперь его можно приобрести всего за 300 долларов. В РФ стоимость стандартного набора составляет 23 тысячи рублей.

Виктория Озерова

Накануне представители компании Sony Interactive Entertainment официально объявили об уменьшении стоимости шлема виртуальной реальности Sony PlayStation VR на 100 долларов. Со вчерашнего дня в РФ набор с VR-шлемом, PlayStaiton камерой и кодом на набор игр VR Worlds можно купить за 23 тысячи рублей, а бандл с GT Sport – за 25 тысяч. Шлем виртуальной реальности Sony PlayStation VR имеет 5,7-дюймовый дисплей со 100-градусным углом обзора и разрешением в 1920х1080 точек. Работу гаджета обеспечивают стандартные контроллеры DualShock 4 или PS Move.Напомним, что впервые шлем появился на рынке в осенью позапрошлого года, его начальная цена – 35 тысяч рублей.