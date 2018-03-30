Sony PlayStation VR подешевел на 100 долларов

Накануне представители компании Sony Interactive Entertainment официально объявили об уменьшении стоимости шлема виртуальной реальности Sony PlayStation VR на 100 долларов. Со вчерашнего дня в РФ набор с VR-шлемом, PlayStaiton камерой и кодом на набор игр VR Worlds можно купить за 23 тысячи рублей, а бандл с GT Sport – за 25 тысяч. Шлем виртуальной реальности Sony PlayStation VR имеет 5,7-дюймовый дисплей со 100-градусным углом обзора и разрешением в 1920х1080 точек. Работу гаджета обеспечивают стандартные контроллеры DualShock 4 или PS Move.
Напомним, что впервые шлем появился на рынке в осенью позапрошлого года, его начальная цена – 35 тысяч рублей.
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