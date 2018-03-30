iPhone X второго поколения подешевеет на $100

Азиатские инсайдеры прогнозируют снижение стоимости смартфона iPhone X второго поколения на 100 долларов США по отношению к цене предыдущей модели. Причиной этому является низкий спрос на флагманский телефон.

Домбровский Сергей

Аналитики предрекали колоссальный успех iPhone X, но их слова не сбылись. На старте продаж покупатели действительно проявили большой интерес к новинке, но впоследствии спрос снизился. В России люди выстаивали гигантские очереди, дабы получить заветный iPhone X в первых рядах. Некоторые даже заработали на ажиотаже, перепродав гаджет по более высокой цене. Сейчас граждане не слишком активно приобретают iPhone X. Компания Apple разочаровалась в модели и мобильные устройства второго поколения намерена предлагать по более низкой цене.Американская компания собирается представить новый iPad 27 марта. Эксперты не уверены, презентует Apple гаджет iPhone X Product Red на мероприятии или нет. Осенью этого года ожидается выпуск трех моделей от «яблочной» корпорации. Пользователи не слишком доверяют прогнозам азиатских инсайдеров, так часто их слова не сбывались.