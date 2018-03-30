iPhone X второго поколения подешевеет на $100

Аналитики предрекали колоссальный успех iPhone X, но их слова не сбылись. На старте продаж покупатели действительно проявили большой интерес к новинке, но впоследствии спрос снизился. В России люди выстаивали гигантские очереди, дабы получить заветный iPhone X в первых рядах. Некоторые даже заработали на ажиотаже, перепродав гаджет по более высокой цене. Сейчас граждане не слишком активно приобретают iPhone X. Компания Apple разочаровалась в модели и мобильные устройства второго поколения намерена предлагать по более низкой цене.
Американская компания собирается представить новый iPad 27 марта. Эксперты не уверены, презентует Apple гаджет iPhone X Product Red на мероприятии или нет. Осенью этого года ожидается выпуск трех моделей от «яблочной» корпорации. Пользователи не слишком доверяют прогнозам азиатских инсайдеров, так часто их слова не сбывались.
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