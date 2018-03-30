Пользователи смогли увидеть собственную смерть от ядерного взрыва

В Сети специалисты организации Outrider Foundation представили особый симулятор, который позволяет настроить различные условия бомбардировки и собственноручно произвести взрыв ядерной бомбы, проследив за его последствиями.

Александр Вест

С помощью интерактивной карты пользователи вправе указать точную информацию о своём местоположении, а также выбрать любую ядерную бомбу из представленных в обширном списке. Кроме того, посетители сервиса могут выбрать время взрыва ядерной бомбы, которая в зависимости от их выбора взорвётся прямо в воздухе или же при столкновении с землей. После указывания всех необходимых параметров можно проследить за последствиями ядерного взрыва, увидев масштаб поражений на интерактивной карте местности, а также получив данные относительно температуры и радиации в самом центре взрыва.Отметим, сервис с помощью продвинутых алгоритмов покажет количество погибших в результате детонации ядерной бомбы, а также приблизительное число пострадавших.