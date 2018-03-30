Смарт-часы Google обзавелись новой функцией Android P

Мировая корпорация Google выпустила ознакомительный материал, предназначенный для разработчиков смарт-часов Wear OS, который до этого был известен как Android Wear. Данное обновление дает носимой электронике возможности Android P.

Анна Котова

Эксперты говорят, что главной особенностью обновления является темная тема, которая ставится по умолчанию. В данной новинке речь идет о том, что белый текст показывается на черном или темном экране. Также специалисты объяснили, что часы смогут намного дольше функционировать в автономном режиме. Если часы находятся не на зарядке, то приложения не будут активны в фоновом режиме. Однако если устройство заряжается, то все происходит наоборот.Когда пользователь снимет гаджет, то устройство переходит в режим «В самолете»: все беспроводные подключения отключаются. Отметим, что данное обновление доступно для устройств Huawei Watch 2 Bluetooth, модель Sport, а также для базовой конфигурации Classic.