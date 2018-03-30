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| | Смарт-часы Google обзавелись новой функцией Android P

Смарт-часы Google обзавелись новой функцией Android P

Сегодня, 11:55
Мировая корпорация Google выпустила ознакомительный материал, предназначенный для разработчиков смарт-часов Wear OS, который до этого был известен как Android Wear. Данное обновление дает носимой электронике возможности Android P.

Смарт-часы Google обзавелись новой функцией Android P

 

Эксперты говорят, что главной особенностью обновления является темная тема, которая ставится по умолчанию. В данной новинке речь идет о том, что белый текст показывается на черном или темном экране. Также специалисты объяснили, что часы смогут намного дольше функционировать в автономном режиме. Если часы находятся не на зарядке, то приложения не будут активны в фоновом режиме. Однако если устройство заряжается, то все происходит наоборот.

Когда пользователь снимет гаджет, то устройство переходит в режим «В самолете»: все беспроводные подключения отключаются. Отметим, что данное обновление доступно для устройств Huawei Watch 2 Bluetooth, модель Sport, а также для базовой конфигурации Classic.
Анна Котова
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