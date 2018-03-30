Voyo открыл предзаказ на планшет на Windows 10 с 3K-дисплеем

Ритейлеры на просторах сети приступили к приему заказов на новый мощный планшет от компании Voyo. Называется новинка Vbook i5. Работает она под управлением операционной системы Windows 10 и функционирует на основе платформы Intel Kaby Lake.

Николай Офицеров

Девайс оснащен 8 гигабайтами оперативной памяти. Одним из главных нововведений станет дисплей с разрешением в 3K. Об экране следует рассказать немного подробнее. Он имеет размеры в 12,6 дюймов и обладает разрешением в 2880 на 1920 точек. Работать с дисплеем пользователь может пальцами, а также специальным пером.Работа Voyo Vbook i5 осуществляется на двухъядерном процессоре Pentium 4415U с четырьмя потоками. Тактовая частота одного ядра равна 2,3 ГГц. Выполнен данный чип по 14-нанометровому техпроцессу. Графика в планшете не дискретная, а встроенная. Эту функцию на себя взяла Intel HD Graphics 610.Если же говорить о постоянном хранилище данных, то за него отвечает SSD накопитель на 128 гигабайт. При желании также можно установить карту памяти microSD. Помимо этого, имеются две камеры на 2 и 5 мегапикселей. Все «железо» будет работать от аккумулятора на 10200 мАч.