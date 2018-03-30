Обнаружен новый вирус, который убивает смартфоны

Эксперты корпорации Trend Micro выявили программное обеспечение, которое выводит гаджеты всех линеек из строя, стараниями непрерывного майнинга. Об этом аналитики написали в своем блоге. Они назвали вредоносный продукт HiddenMiner.

Сергей Денисов

Его обнаружили в приложениях, которые распространяются не через фирменные магазины. Вирус вводит в заблуждение пользователей и требует от них доступа к учетной записи, затем убирает свою иконку. Такая маскировка спасает вредоносный продукт от немедленной аннигиляции через антивирусник. Избавиться от него можно только полной перезагрузкой устройства и удалением первопричины – вредоносного ПО.Ситуация осложняется тем, что «геология» (майнинг) вируса работает в фоновом режиме, который внезапно блокирует экран устройства, когда пользователь хочет изменить настройки вредоносного приложения.