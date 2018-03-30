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| | Сменили гнев на милость: Глава Apple дал "добро" на просмотр порно на iPhone

Сменили гнев на милость: Глава Apple дал "добро" на просмотр порно на iPhone

Сегодня, 10:02
Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук выступил с заявлением о том, что не возражает против просмотра порнографических роликов на iPhone. Соответствующая позиция полностью противоречит прошлой точке зрения Apple по этому поводу. Спорное заявление приемником Стива Джобса было озвучено в ходе интервью на американском телеканале MSNBC.

Сменили гнев на милость: Глава Apple дал "добро" на просмотр порно на iPhone

 

Глава американской компании отмечает, что на данный момент Apple активно сотрудничает с компаниями, которые предлагают для магазина AppStore приложения. Тим Кук отмечает, что не планирует продавать продукцию, которая содержит порнографический контент, но не может запретить пользователям самостоятельно находить видео подобного содержания, если им этого хочется.

«Это вовсе не значит, что вы не можете использовать iPhone в своих целях, чтобы переходить в браузер и посещать определенные порносайты, если вам того хочется», - заявил Кук.

Стоит добавить, что подобная позиция кардинально отличается от точки зрения Стива Джобса, который довольно жестко относился к порнографии и неоднократно говорил о том, что техника Apple должна быть полностью свободна от порно-контента.
Николай Офицеров
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