Сменили гнев на милость: Глава Apple дал "добро" на просмотр порно на iPhone

Глава американской компании отмечает, что на данный момент Apple активно сотрудничает с компаниями, которые предлагают для магазина AppStore приложения. Тим Кук отмечает, что не планирует продавать продукцию, которая содержит порнографический контент, но не может запретить пользователям самостоятельно находить видео подобного содержания, если им этого хочется.
«Это вовсе не значит, что вы не можете использовать iPhone в своих целях, чтобы переходить в браузер и посещать определенные порносайты, если вам того хочется», - заявил Кук.
Стоит добавить, что подобная позиция кардинально отличается от точки зрения Стива Джобса, который довольно жестко относился к порнографии и неоднократно говорил о том, что техника Apple должна быть полностью свободна от порно-контента.
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