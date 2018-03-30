Moto Z3 Play получил боковой сканер отпечатков

На сегодняшний день каждая компания-производитель смартфонов пытается сделать со своим телефоном что-то «эдакое», дабы он отличался от остальных в том или ином аспекте. Представители Motorola отыскали это решение, потому их Moto Z3 Play будет обладать датчиком отпечатков пальцев сбоку. Примеру Apple компания последовать не поспешила, потому стандартный разъем для наушников сохранится, что обрадовало поклонников.

Николай Офицеров

По сути, указанные нововведения и являются едва ли не главными в новинке. Производитель также решил перейти к традиционному на сегодняшний день безрамочному дизайну. Экран будет представлен с соотношением 18:9 и займет почти всю переднюю панель.Эксперты также сообщают о том, что Moto Z3 Play оснащен двойной камерой сзади и светодиодной вспышкой. Модуль фотоаппарата размещен в уникальной кольцевой конструкции. На нижнем отсеке разместился USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. В качестве операционной системы установлена Android 8.0 Oreo из коробки.Предыдущая отчетность показала, что Motot Z3 Play сможет получить Full HD+ экран на 6 дюймов с разрешением 2220x1080 пикселей. Процессор Snapdragon 636 от Qualcomm, а также 4 гигабайта оперативной памяти. Согласно имеющимся слухам, смартфон будет запущен в розничную продажу уже в начале лета.