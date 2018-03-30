Moto Z3 Play получил боковой сканер отпечатков

По сути, указанные нововведения и являются едва ли не главными в новинке. Производитель также решил перейти к традиционному на сегодняшний день безрамочному дизайну. Экран будет представлен с соотношением 18:9 и займет почти всю переднюю панель.
Эксперты также сообщают о том, что Moto Z3 Play оснащен двойной камерой сзади и светодиодной вспышкой. Модуль фотоаппарата размещен в уникальной кольцевой конструкции. На нижнем отсеке разместился USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. В качестве операционной системы установлена Android 8.0 Oreo из коробки.
Предыдущая отчетность показала, что Motot Z3 Play сможет получить Full HD+ экран на 6 дюймов с разрешением 2220x1080 пикселей. Процессор Snapdragon 636 от Qualcomm, а также 4 гигабайта оперативной памяти. Согласно имеющимся слухам, смартфон будет запущен в розничную продажу уже в начале лета.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях