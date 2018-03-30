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| | Компанию Microsoft покинет глава подразделения Windows

Компанию Microsoft покинет глава подразделения Windows

Сегодня, 09:31
В связи с масштабной кадровой реорганизацией в Microsoft происходят некоторые изменения в правящих слоях корпорации. Терри Майерсон, ранее возглавлявший подразделение Windows в компании, будет вынужден уйти со своего поста.

Компанию Microsoft покинет глава подразделения Windows

 

Терри Майерсон ранее отвечал за работу над операционной системой Windows, являющейся визитной карточкой корпорации. На официальном сайте компании было опубликовано письмо, составленное главой Microsoft Сатьей Наделлой, в нем были расписаны грядущие кадровые изменения, которые коснутся правящего состава корпорации. Напомним, Терри Майерсон начал свою работу в компании ещё 21 год назад, став главой подразделения операционной системы Windows лишь в 2013 году.

По словам Сатьи Наделлы, новый этап в развитии компании приходит вместе с нужными изменениями. Наделла отметил, что в жизни Терри Майерсона начнётся новый этап, который будет проходить вне пределов корпорации Microsoft. Глава компании также отметил знания и лидерство Майерсона, которые помогли ему создать новую организационную структуру Microsoft.
Александр Вест
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