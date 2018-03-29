Тим Кук считает, что iPhone создается в США, а не в Китае

Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что уверен в том, что iPhone производят на территории США, не в Китае. Ранее многие пользователи обвиняли компанию в том, что созданием смартфонов известного бренда занимаются в Китае, а Apple ответственна только за концепцию гаджетов.

Тим Кук, как генеральный директор компании-производителя iPhone Apple, заверил пользователей в том, что производство смартфонов их фирмы происходит на территории США. Прежде в сторону Apple неоднократно звучали обвинения в том, что весь процесс производства iPhone лежит на сотрудниках из Китая, а роль самой компании только в разработчике концепции гаджета.Кук рассказал, что производством покрывающего дисплея занимается компания Corning из штата Кентукки, за выпуск модуля для Face ID ответвлена группа специалистов из штата Техас. Множество чипов и микросхем также создают компании в США. После изготовления всех составляющих деталей будущий смартфон отправляется на заводы для сборки.