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| | Тим Кук считает, что iPhone создается в США, а не в Китае

Тим Кук считает, что iPhone создается в США, а не в Китае

Сегодня, 21:56
Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что уверен в том, что iPhone производят на территории США, не в Китае. Ранее многие пользователи обвиняли компанию в том, что созданием смартфонов известного бренда занимаются в Китае, а Apple ответственна только за концепцию гаджетов.

Тим Кук считает, что iPhone создается в США, а не в Китае

 

Тим Кук, как генеральный директор компании-производителя iPhone Apple, заверил пользователей в том, что производство смартфонов их фирмы происходит на территории США. Прежде в сторону Apple неоднократно звучали обвинения в том, что весь процесс производства iPhone лежит на сотрудниках из Китая, а роль самой компании только в разработчике концепции гаджета.

Кук рассказал, что производством покрывающего дисплея занимается компания Corning из штата Кентукки, за выпуск модуля для Face ID ответвлена группа специалистов из штата Техас. Множество чипов и микросхем также создают компании в США. После изготовления всех составляющих деталей будущий смартфон отправляется на заводы для сборки.
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