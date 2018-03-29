Создан маленький дистанционный робот, способный поднять автомобиль

Создан маленький дистанционный робот, способный поднять автомобильСегодня, 20:17
Цена такого устройства варьируется от $2100 до $4100 в зависимости от максимального веса, который может осилить робот.
Подобных помощников также предлагает компания The Camper Trolley, которая утверждает, что их роботы могуn перемещать небольшие лодки и самолёты.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Ученые из Гарвардского и Массачусетского институтов разработали «мягкого» робота-оригами, у которого есть возможность поднимать тяжести примерно в 1 000 раз
Польское тюнинг-ателье Carlex Design представило результаты своей работы над люксовым трейлером, выполненным на базе большегруза марки Scania. Примечательно,
В университете Томска ученые занимаются разработкой робота-помощника, который сможет выполнять полезные и необходимые функции для людей с инвалидностью. Уже