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| | Создан маленький дистанционный робот, способный поднять автомобиль

Создан маленький дистанционный робот, способный поднять автомобиль

Сегодня, 20:17
Компания Trailer Valet предлагает приобрести робота Trailer Valet’s RVR, который может поднимать до 4 тонн. Маленький помощник не только поднимет трейлер, но переместит и припаркует его.

Создан маленький дистанционный робот, способный поднять автомобиль

Trailer Valet показала на видео свою разработку – робота Trailer Valet’s RVR, который станет преданным помощником для любого автомобилиста. Сам робот небольшой и удивляет тем, что может поднимать до 4 тонн. Программа робота позволяет ему не только поднимать тяжёлые вещи, но и менять их месторасположения. Например Trailer Valet’s RVR без труда переместит ваш трейлер и припаркует его. Действиями робота управляет владелец с помощью дистанционного управления.

Цена такого устройства варьируется от $2100 до $4100 в зависимости от максимального веса, который может осилить робот.

Подобных помощников также предлагает компания The Camper Trolley, которая утверждает, что их роботы могуn перемещать небольшие лодки и самолёты.
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