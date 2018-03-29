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| | Легендарная карта de_dust2 из Counter-Strike перекочевала в Far Cry 5

Легендарная карта de_dust2 из Counter-Strike перекочевала в Far Cry 5

Сегодня, 20:18
Через день после релиза шутера Far Cry 5 с режимом «Аркада», благодаря юзерам, легендарная карта de_dust2 перекочевала из Counter-Strike в новую стрелялку. Игра обзавелась возможностью самостоятельного или совместного прохождения уровней.

Легендарная карта de_dust2 из Counter-Strike перекочевала в Far Cry 5

 

Геймеры не смогут насладится режимом «Бомбы» из Counter-Strike в Far Cry 5. Зато любители шутеров без труда станут участниками «Командного боя». При желании пользователи организуют сражение между 2-12 юзерами. Многие геймеры называют de_dust2 самой знаменитой картой в мире. Far Cry 5 считалась одной из самых ожидаемых игр. Она вышла в свет 27 марта этого года и уже завоевала сердца многих любителей стрелялок. Сразиться в Far Cry 5 смогут владельцы ПК на базе ОС Windows, консолей PS 4 и Xbox One.


В шутере игроки настраивают внешность персонажей благодаря специализированному редактору. Геймерам доступны различные виды оружия, включая дробовики, пистолеты, гранаты. В качестве средства уничтожения противников применяют кувалды и бейсбольные биты.
Домбровский Сергей
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