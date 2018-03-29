Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги Учёные рассказали о вреде смартфонов для человеческой памяти Обновление Windows 7 от уязвимости Meltdown открыло более страшную ошибку Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов Китайским археологам удалось узнать, кому принадлежали останки 1800-летней давности Трое из списка пропавших без вести после пожара в Кемерово найдены живыми Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово детям Работа мессенджера Telegram полностью восстановлена "Много пуповин": Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети В 45 моделях китайских смартфонов обнаружили встроенные вирусы-шпионы
| | Объявлена дата старта продаж Nokia 7 Plus в РФ

Объявлена дата старта продаж Nokia 7 Plus в РФ

Сегодня, 19:32
Смартфон Nokia 7 Plus был презентован компанией HMD Global на выставке MWC 2018 в Барселоне. Сегодня представители производителя подтвердили стоимость нового гаджета в РФ и рассказали о скором старте продаж.

Объявлена дата старта продаж Nokia 7 Plus в РФ

 

Сейчас все желающие могут оформить предзаказ на покупку смартфона Nokia 7 Plus в РФ, а уже с 3 апреля стартуют продажи гаджета на российском рынке. Новинка получила 6-дюймовый дисплей, двойную основную в 12 и 13 Мп и камеру для селфи в 16 Мп с потикой от Carl Zeiss, сканер отпечатка пальца на задней панели и аккумулятор в 3800 мАч. Гаджет работает на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 660. Nokia 7 Plus в РФ выйдет в единственной модификации с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Особенностью новинки стал корпус из анодированного алюминия, покрытый керамическим сплавом. Устройство работает под управление Android 8.0 Oreo.

Рекомендованная цена Nokia 7 Plus в России составляет 27 990 рублей.
Виктория Озерова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
HMD Global представила Nokia 6 второго поколения
HMD Global представила Nokia 6 второго поколения

Компания HMD Global представила гаджет Nokia 6 второго поколения. Сейчас купить мобильное устройство купить можно только в Китае, но после роста популярности

В Сети появились фото Nokia 9 в новом цвете
В Сети появились фото Nokia 9 в новом цвете

Инсайдеры сообщили о том, что Nokia 9 выйдет еще в одном цветовом решении – синем. На фото новый гаджет выглядит очень привлекательно.

Nokia 6 в белом корпусе появится 11 апреля
Nokia 6 в белом корпусе появится 11 апреля

С 11 марта 2017 года смартфон Nokia 6 появится в продаже на международных рынках электронных устройств. На официальном сайте китайской JD появилось описание

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости