Объявлена дата старта продаж Nokia 7 Plus в РФ

Смартфон Nokia 7 Plus был презентован компанией HMD Global на выставке MWC 2018 в Барселоне. Сегодня представители производителя подтвердили стоимость нового гаджета в РФ и рассказали о скором старте продаж.

Виктория Озерова

Сейчас все желающие могут оформить предзаказ на покупку смартфона Nokia 7 Plus в РФ, а уже с 3 апреля стартуют продажи гаджета на российском рынке. Новинка получила 6-дюймовый дисплей, двойную основную в 12 и 13 Мп и камеру для селфи в 16 Мп с потикой от Carl Zeiss, сканер отпечатка пальца на задней панели и аккумулятор в 3800 мАч. Гаджет работает на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 660. Nokia 7 Plus в РФ выйдет в единственной модификации с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Особенностью новинки стал корпус из анодированного алюминия, покрытый керамическим сплавом. Устройство работает под управление Android 8.0 Oreo.Рекомендованная цена Nokia 7 Plus в России составляет 27 990 рублей.