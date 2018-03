No Man’s sky ожидает крупнейшее обновление этим летом

Космический боевик с элементами выживания No Man’s sky этим летом ожидает крупнейшее обновление за всю историю игры. Программисты остались недовольны критикой в адрес их продукта и приложили максимум усилий, чтобы сделать его лучше.

Домбровский Сергей

По словам разработчиков Hello Games, которые трудились над созданием No Man’s sky, игра получит тотальное обновление. Софт с сюжетной линией с изучением космического пространства и освоением различных планет претерпит кардинальных изменений. Более конкретную информацию найти не удается. Руководители Hello Games хотят сделать пользователям сюрприз, удивив их новшествами. Инсайдеры говорят, что обновление No Man’s sky станет абсолютно бесплатным для геймеров.Директор Hello Games Шон Мюррей не хочет раскрывать все карты относительно программного продукта. Ранее его высказывания приводили к общественному резонансу, поэтому наученный горьким опытом руководитель стал более сдержанным в изречениях.