Обновление Windows 7 от уязвимости Meltdown открыло более страшную ошибку

Последнее обновление для операционной системы Windows 7, которое должно было решить проблему с уязвимостью Meltdown, открыло новые проблемы. Теперь пользователи потеряли конфиденциальный доступ к изменениям в ОС.

Microsoft продолжает заниматься систематическим исправлением всех ошибок, обнаруживаемых в Windows 7. Последнее обновление для этой операционной системы призвано было исправить существующую неисправность Meltdown. Однако изменения от разработчиков создали еще более уязвимые места в ОС – теперь информация про процессы на ПК владельцев Windows 7 стала доступнее злоумышленникам.Новый баг после обновления заметил один из внимательных пользователей. По его данным, любой желающий может вносить изменения в RAM-память компьютера и распоряжаться личной информацией его владельца. При этом мошенники имеют возможность отключить антивирусное программное обеспечение при помощи шпионской программы.При обнаружении новой ошибки разработчики Microsoft смогли быстро устранить и ее, а также порекомендовали юзерам еще раз обновить ОС для того, чтобы избежать хакерской атаки.