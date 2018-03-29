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| | Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов

Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов

Сегодня, 16:10
Эксперты рассказали о лучших телевизорах со стоимостью в пределах полутора тысяч долларов. Они отмечают, что подобный бюджет позволит приобрести технику с максимальным набором возможностей.

Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов

 

Специалисты напоминают, что летом пройдет чемпионат мира по футболу, а это является неплохим поводом для покупки нового и современного телевизора. Они отметили, что 1500 долларов хватит на приобретение устройства, обладающего всеми основными плюсами, такими как поддержка разрешения 4K, совместно с HDR-функцией.

По мнению экспертов, телевизоры стали неотъемлемой частью жизни людей, особенно после добавления голосового управления и доступа к интернету. Но они отмечают, что первым аспектом, важным при выборе, является качество изображения, а уже после этого дополнительные функции. Специалисты рассказывают о том, что фактические показатели телевизоров могут расходиться при одинаковых показателях.

Специалисты отметили, какие устройства которые будут удачным выбором в соотношении «цена-качество». Ими стали Samsung QE55Q6FAMT, LG 65UJ634V, Hisense H55N6800 и Philips 55PUS6272. По их мнению, среди этих четырех телевизоров пользователи найдут самый выгодный для себя вариант.
Павел Селивёрстов
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