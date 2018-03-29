В 2018 году на рынок смартфонов вернется легендарная компания Palm

Легендарный бренд Palm возвращается на рынок мобильных устройств. Первый девайс производства данной компании должен появиться уже в 2018 году. Эксперты ожидают, что устройство будет находиться под управлением ОС Android.

Николай Офицеров

Производитель лишь недавно официально заявил о своих планах по возвращению на рынок мобильных устройств. До этого информация циркулировала лишь в сфере профильных СМИ, которые ссылались на анонимные источники. Планы позднее подтвердил новый владелец компании Palm из TCL. По их словам, еще до конца текущего года под торговой маркой выйдет новое устройство.Некоторые источники предполагают, что Palm не станет изменять своим традициям и оставит традиционную кнопочную клавиатуру. Примечательно также и то, что китайская компания TCL ранее уже пыталась «вдохнуть новую жизнь» в знаменитые бренды.Более того, уже сейчас она занимается восстановлением такого популярного имени, как BlackBerry и специалисты уже заявляют, что кооперация должна иметь ошеломляющий успех. TCL также приложила руку к оживлению легендарной Nokia.Успех на этом поприще видели многие, однако известно, что не все с финским брендом было так гладко и многие критиковали устройства за утраченный дух оригинала.