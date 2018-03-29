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| | Из-за плохой работы iPhone против Apple подали 60 исков

Из-за плохой работы iPhone против Apple подали 60 исков

Сегодня, 10:35
Против американской корпорации Apple вследствие неудовлетворительной работы смартфонов iPhone поступили около 60 судебных исков, в которых разгневанные пользователи выразили своё негодование из-за намеренного замедления гаджетов премиального класса.

Из-за плохой работы iPhone против Apple подали 60 исков

 

В ряде западных СМИ была обнародована информация о том, что с декабря 2017 года против корпорации Apple было составлено 59 судебных исков. Поклонники именитого бренда были разочарованы действиями компании, которая намеренно склоняла людей к покупке новых моделей iPhone, сознательно замедляя ранее вышедшие гаджеты. В числе требований, выдвинутых недовольными пользователями Apple, содержатся не только запросы на компенсацию морального ущерба, но и проведение более прозрачной и честной маркетинговой компании.

В данный момент в США решается вопрос относительно объединения всех судебных заявлений в один иск коллективного типа. Напомним, в прошлом декабре представители Apple признались в том, что они намеренно замедляли смартфоны iPhone, якобы добиваясь увеличения сроков автономной работы устройств.
Александр Вест
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