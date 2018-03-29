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| | Huawei разрешила «прятать» вырез на экранах новых смартфонов P20

Huawei разрешила «прятать» вырез на экранах новых смартфонов P20

Сегодня, 09:53
Компания Huawei продолжает радовать своих поклонников новыми техническими изысками в своих смартфонов. Недавно пользователи узнали, что во флагманах компании модели P20 присутствует возможность избавиться от «моноброви» на экране устройства.

Huawei разрешила «прятать» вырез на экранах новых смартфонов P20

 

Смартфон Apple iPhone X ввёл моду на дисплеи с вырезом в верхней части экрана, которые после «яблочной» компании стали появляться практически на всех флагманских гаджетах других компаний-конкурентов. Флагман P20, в котором упор сделан на качественные камеры и практически безрамочный дисплей, порадовал своих владельцев не только функциональностью, но и продуманностью интерфейса. После выхода iPhone X многие пользователи жаловались на раздражающий вид выреза в верхней части дисплея, который мешал наслаждаться просмотру разнообразного контента.

В Huawei предусмотрели пожелания пользователей и снабдили P20 функцией, которая позволяет маскировать «монобровь», оставляя в то же время всю функциональность скрытых частей дисплея, позволяя отображать на них информацию, подавая её белыми символами на чёрном фоне дисплея, сливающимся с корпусом гаджета.
Александр Вест
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