Huawei разрешила «прятать» вырез на экранах новых смартфонов P20

Компания Huawei продолжает радовать своих поклонников новыми техническими изысками в своих смартфонов. Недавно пользователи узнали, что во флагманах компании модели P20 присутствует возможность избавиться от «моноброви» на экране устройства.

Александр Вест

Смартфон Apple iPhone X ввёл моду на дисплеи с вырезом в верхней части экрана, которые после «яблочной» компании стали появляться практически на всех флагманских гаджетах других компаний-конкурентов. Флагман P20, в котором упор сделан на качественные камеры и практически безрамочный дисплей, порадовал своих владельцев не только функциональностью, но и продуманностью интерфейса. После выхода iPhone X многие пользователи жаловались на раздражающий вид выреза в верхней части дисплея, который мешал наслаждаться просмотру разнообразного контента.В Huawei предусмотрели пожелания пользователей и снабдили P20 функцией, которая позволяет маскировать «монобровь», оставляя в то же время всю функциональность скрытых частей дисплея, позволяя отображать на них информацию, подавая её белыми символами на чёрном фоне дисплея, сливающимся с корпусом гаджета.