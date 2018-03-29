В России появились тарифы без интернета и голосовой связи

Дочернее предприятие «Мегафона» компания «Скартел», работающая под известным брендом Yota, предоставит своим клиентам обновлённую сетку тарифов, в которых пользователи будут вольны отказаться от голосовой связи, общаясь только через мессенджеры.

Александр Вест

Благодаря новым тарифам, предоставляемым компанией Yota, пользователи в Московской области и в самой столице смогут отказаться от предоставления услуг мобильного интернета, пользуясь лишь общением в различных мессенджерах. Также в новых тарифах компании появится возможность обменять голосовую связь на большее количество мобильного интернета. «Скартел» предоставляет услуги связи, в которых безлимитное пользование мессенджером WhatsApp обойдётся пользователям лишь в 15 рублей в месяц, в то время как за использование одной социальной сети оператор запросит только 25 рублей.Заметим, пользователям доступен тариф, в котором отключена услуга голосовой связи, однако предоставляется пользование соцсетью Facebook, её мессенджером, а также WhatsApp и Instagram всего за 65 рублей в месяц.