Дешевый Huawei Y7 Prime оснастили сдвоенной камерой

Корпорация Huawei оснастила бюджетный смартфон Y7 Prime сдвоенной камерой. Цена мобильного устройства составит 250 долларов. Гаджет выпустят в этом году.

Домбровский Сергей

Китайская компания представила Huawei Y7 Prime во время презентации передовых аппаратов P20 и P20 Pro. Наряду с флагманами публика увидела более дешевую модель, рассчитанную на людей среднего и низкого достатка. Дешевая новинка имеет сканер отпечатков пальцев, задняя часть смартфона сделана из стекла. Телефон оснащен IPS-дисплеем размером 5,99 дюймов, чипсетом Snapdragon 430.В состав мобильного устройства входит ОЗУ объемом 3 ГБ, встроенная память емкостью 32 ГБ, сдвоенная камера на 13 и 2 МП. Питающая батарея рассчитана на 3 тысячи мАч. Управляет Huawei Y7 Prime ОС Android Oreo с прошивкой EMUI 8.0. Смартфон является полноэкранным, количество памяти можно увеличить до 128 ГБ за счет microSD. Продажи новинки стартуют в ближайшие дни. Приобрести бюджетную модель можно через виртуальный магазин Google Play даже в России.