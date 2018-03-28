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| | Дешевый Huawei Y7 Prime оснастили сдвоенной камерой

Дешевый Huawei Y7 Prime оснастили сдвоенной камерой

Сегодня, 22:35
Корпорация Huawei оснастила бюджетный смартфон Y7 Prime сдвоенной камерой. Цена мобильного устройства составит 250 долларов. Гаджет выпустят в этом году.

Дешевый Huawei Y7 Prime оснастили сдвоенной камерой

 

Китайская компания представила Huawei Y7 Prime во время презентации передовых аппаратов P20 и P20 Pro. Наряду с флагманами публика увидела более дешевую модель, рассчитанную на людей среднего и низкого достатка. Дешевая новинка имеет сканер отпечатков пальцев, задняя часть смартфона сделана из стекла. Телефон оснащен IPS-дисплеем размером 5,99 дюймов, чипсетом Snapdragon 430.

В состав мобильного устройства входит ОЗУ объемом 3 ГБ, встроенная память емкостью 32 ГБ, сдвоенная камера на 13 и 2 МП. Питающая батарея рассчитана на 3 тысячи мАч. Управляет Huawei Y7 Prime ОС Android Oreo с прошивкой EMUI 8.0. Смартфон является полноэкранным, количество памяти можно увеличить до 128 ГБ за счет microSD. Продажи новинки стартуют в ближайшие дни. Приобрести бюджетную модель можно через виртуальный магазин Google Play даже в России.
Домбровский Сергей
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