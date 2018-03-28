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| | Выпущена самая бюджетная версия iPad

Выпущена самая бюджетная версия iPad

Сегодня, 21:34
Презентация новинки прошла в Чикаго, а его появление в России ожидается в апреле этого года, и на него уже открывается предзаказ. Пока эта версия является самой доступной в ценовом диапазоне, такая конкурентоспособность дает возможность предложить гаджет, прежде всего, для студентов и школьников.


Выпущена самая бюджетная версия iPad

 

Из технического оснащения новинки можно отметить дисплей на 9,7 дюйма, сканер отпечатка пальцев владельца, процессор А10 Fusion а также аккумулятор, позволяющий устройству работать 10 часов без подзарядки. Новый планшет оснащен более мощным стилусом, чем у предыдущих моделей, двумя камерами и функцией LTE. В устройство также интегрированы новые обучающие программы, а также в нем увеличен объем облачного хранилища с имеющихся ранее 5 до 200 Гб. Модель будет предложена в трех цветовых вариациях: серебро, золото и серый. Гаджет сможет поддерживать технологию дополненной реальности и работу с любой Bluetoot-клавиатурой.

Стоимость планшета для учебных заведений составит 299 долларов, тогда как обычные покупатели смогут приобрести его на 30 долларов дороже. Стилус новой модели для такого гаджета для студентов и школьников будет стоить 89 долларов, а для всех остальных - 99. Правда, модели с разным объемом памяти будут варьироваться и по цене. Так, для обычных покупателей планшет с 32 Гб собственной памяти, Wi-Fi и модемом от сотового оператора будет предложена по цене 459 долларов. Тогда как такой же набор, но со 128 Гб памяти обойдется в 559 долларов.

Уже этим летом разработчики предложат новый пакет образовательных программ. Например, для учителей будет внедрена специальная система Schoolwork, обеспечивающая рассылку и проверку домашних заданий, а также контроль за активностью учеников, использующих такие же устройства. Дополнительное удобство в использовании планшета заключается в том, что одно устройство смогут использовать несколько учеников. iPad запомнит настройки каждого из них и сохранит отдельно их приложения и документы.

Разрешение основной камеры в 8 Мп даст возможность создавать видеоролики с разрешением в 1080 р. Фронтальная камера - 5 мегапикселей. Конечно, многие эксперты по компьютерным технологиям отмечают, что бюджетный iPad, все-таки, не сможет составить достойной кокуренции другим устройствам, которые уже позиционировались, как оптимальные для образования (такие, как хромбуки), и главная причина тому - цена.
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