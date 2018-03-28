Подписчики сервиса PS Plus смогут бесплатно сыграть в «Безумного Макса»

Представители компании Sony объявили об апрельской подборке бесплатных шутеров для пользователей сервиса PS Plus. Игроки смогут порадоваться двум «большим» играм для PS4, а также мобильным аркадам.
Владельцы PS4 смогут поиграть в экшн Mad Max. Игра была создана на основе кинофильма и была одобрена большинством геймеров. Кроме того, игроки получат доступ к ураганному гоночному симулятору под названием TrackMania Turbo.
Компания включила также и шутер In Space we Brawl, и аркады Toy Home, доступные для геймеров на PS3. Немногие владельцы PS Vita имеют возможность поиграть в 99 Vidas и Q*Bert Rebooted.
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