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| | Подписчики сервиса PS Plus смогут бесплатно сыграть в «Безумного Макса»

Подписчики сервиса PS Plus смогут бесплатно сыграть в «Безумного Макса»

Сегодня, 20:47
Представители компании Sony объявили об апрельской подборке бесплатных шутеров для пользователей сервиса PS Plus. Игроки смогут порадоваться двум «большим» играм для PS4, а также мобильным аркадам.

Подписчики сервиса PS Plus смогут бесплатно сыграть в «Безумного Макса»

 

Владельцы PS4 смогут поиграть в экшн Mad Max. Игра была создана на основе кинофильма и была одобрена большинством геймеров. Кроме того, игроки получат доступ к ураганному гоночному симулятору под названием TrackMania Turbo.

 
Компания включила также и шутер In Space we Brawl, и аркады Toy Home, доступные для геймеров на PS3. Немногие владельцы PS Vita имеют возможность поиграть в 99 Vidas и Q*Bert Rebooted.
Татьяна Преображенская
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