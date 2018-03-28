В Сети появилось видео с красным iPhone X

На видеохостинге YouTube появился ролик с красным смартфоном iPhone X. Рендер создал дизайнер Мартин Хайек. В обществе говорят о желании компании Apple увеличить объемы продаж за счет телефонов в новой цветовой гамме.

Домбровский Сергей

Исходя из слухов, технологический гигант выпустит красный iPhone X. Apple производит продукцию алого цвета, дабы перечислить часть финансовых средств, полученных после ее продажи в фонды, поддерживающие страдающих СПИДом. По словам инсайдеров, Apple выпустит наряду с красным золотистые смартфоны. Их станут продавать в КНР.Ассортимент красной продукции от Apple не ограничивается одними мобильными устройствами. В него войдут чехлы для телефонов, наушники и колонки. На фоне слухов уже сейчас наблюдается повышенный интерес к iPhone X красного цвета. Пользователи часто ищут информацию об этом гаджете в Сети.