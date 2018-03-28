В Сети появилось видео с красным iPhone X

Исходя из слухов, технологический гигант выпустит красный iPhone X. Apple производит продукцию алого цвета, дабы перечислить часть финансовых средств, полученных после ее продажи в фонды, поддерживающие страдающих СПИДом. По словам инсайдеров, Apple выпустит наряду с красным золотистые смартфоны. Их станут продавать в КНР.
Ассортимент красной продукции от Apple не ограничивается одними мобильными устройствами. В него войдут чехлы для телефонов, наушники и колонки. На фоне слухов уже сейчас наблюдается повышенный интерес к iPhone X красного цвета. Пользователи часто ищут информацию об этом гаджете в Сети.
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