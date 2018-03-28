Apple готовит глобальное обновление iOS

Разработчики корпорации Apple решили порадовать всех поклонников продукции компании – выпустить iOS 11.4. Выйдут обновления уже в начале лета текущего года.

Виктория Озерова

На официальном веб-портале Apple появилась информация об апдейте для iOS-устройств. Второй раз за время существования данной операционной системы выйдет сразу четыре крупных обновления. На данный момент неизвестно, какие именно особенности будут отличать iOS 11.4 от остальных версий ОС. В Сети распространилась информация только о том, что новая версия будет содержать новый фреймворк ClassKit – технологии для создания приложений для учебных заведений. Фреймворк создан с учетом всех пожеланий педагогов для того, чтобы давать ученикам задания и контролировать их выполнение.Ожидается, что iOS 11.4 выйдет уже в начале лета текущего года.