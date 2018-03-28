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| | Эксперты приступили к тестированию первых прошивок Samsung Galaxy Note 9

Эксперты приступили к тестированию первых прошивок Samsung Galaxy Note 9

Сегодня, 19:40
В Сети предполагают, что флагман Galaxy Note 9 будет презентован Samsung раньше, чем предполагалось. СМИ стало известно, что эксперты уже начали тесты первых прошивок смартфона.

Эксперты приступили к тестированию первых прошивок Samsung Galaxy Note 9

 

В Сети распространилась информация о том, что эксперты Samsung уже начали проводить испытания прошивок N960FXXE0ARB7 и N960FXXU0ARC5 для Galaxy Note 9. Аппарат будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем, иметь 8-ядерный процессор Snapdragon 845, двойную основную камеру, 6 Гб RAM и от 64 до 256 Гб RОM, в зависимости от вариации и цены. Также эксперты предполагают, что флагман станет первым устройством южнокорейской корпорации с встроенным в экран дактилоскопическим датчиком. Также инсайдер проинформировал, что Samsung Galaxy Note 9 получит емкостную батарею в 3859 мАч.

Предполагается, что презентация Samsung Galaxy Note 9 состоится в конце лета текущего года. В августе гаджет ожидают в продаже.
Виктория Озерова
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