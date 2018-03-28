Инсайдер показал фото OnePlus 6 в своем Twitter

Благодаря инсайдерской фотографии OnePlus 6, опубликованной Twitter, стали известны некоторые особенности данной новинки. У смартфона сохранен разъем наушников в 3,5 мм, но исчезла одна важная деталь.

28 марта, благодаря фотографии одного из инсайдеров, опубликованной с Twitter-аккаунта, стало ясно то, каким будет новый смартфон OnePlus 6. На снимке можно заметить, что прежний 3,5 мм разъем для наушников остался на месте, но теперь в гаджете не используется металлический корпус, который успел стать фирменной особенностью телефонов этого бренда.Пользователи, отдающие предпочтение смартфонам с металлическим корпусом, делают такой выбор из-за того, что он меньше подвержен загрязнениям и выглядит надежнее, хоть и менее приятен по ощущениям, чем стекло. В OnePlus 6 теперь именно стеклянный корпус, и поклонники смартфонов от данного производителя надеются, что теперь можно будет выбрать собственное цветовое оформление задней панели.