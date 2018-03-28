Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Банан, ваниль и корица: Наполнители электронных сигарет убивают быстрее никотина Ольга Бузова попала на обложку Women`s Time Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре 30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс Huawei презентовала аналог наушников AirPods Причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» мог стать умышленный поджог Ученые рассказали, что ошибались в размерах метеоритов, падавших на Землю Путин поручил провести проверку деятельности развлекательных центров России Facebook создал дополнительную защиту учетных данных Памятники на станции метро «Площадь революции» в Москве отреставрируют «Вечный Трубадур»: В Сети вспомнили лучшие роли Олега Анофриева
| | В продажу поступил телевизор Xiaomi Mi TV 4A по временной цене 24 тыс рублей

В продажу поступил телевизор Xiaomi Mi TV 4A по временной цене 24 тыс рублей

Сегодня, 18:58
28 марта стало известно, что компания Xiaomi собирается продавать свои новые телевизоры с 4К расширением за 24 тыс рублей. Такая цена является временной в связи с акцией от официального онлайн-магазина производителя.

В продажу поступил телевизор Xiaomi Mi TV 4A по временной цене 24 тыс рублей

 

Xiaomi сообщает, что новый телевизор Xiaomi Mi TV 4A желающие смогут купить в официальном онлайн-магазине всего за 24 тыс рублей. Низкая цена по акционному предложению будет временной.

Новинка обладает разрешением в 4К, голосовым управлением с применением технологии искусственного интеллекта. Кроме того, присутствует прошивка MIUI, устройство совместимо с динамическим освещением HDR, а также с Dolby Audio. Телевизор оборудован 4-ядерным процессором и графическим ускорителем. Емкость оперативной памяти составляет 8 Гб. Есть поддержка Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 LE, имеются пять портов, среди которых по два USB 2.0 и HDMI, и один Ethernet, есть возможность подключения наушников.

Скидка на телевизор продлится несколько следующих дней на официальном сайте компании.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Xiaomi выпустила 4К телевизор Mi TV 4A с поддержкой HDR10+
Xiaomi выпустила 4К телевизор Mi TV 4A с поддержкой HDR10+

Компанией Xiaomi представлена линейка «умных» телевизоров из серии Mi TV 4A, поддерживающих HDR10+. Стоимость бюджетного устройства составит около 370 долларов.

Безрамочный телевизор от Xiaomi доступен за 2 900 долларов
Безрамочный телевизор от Xiaomi доступен за 2 900 долларов

Телевизор с диагональю в 65 дюймов от бренда Xiaomi можно приобрести за 2900 долларов или 19 999 юаней.

Xiaomi представила сегвей и смарт-телевизор Mi TV 3
Xiaomi представила сегвей и смарт-телевизор Mi TV 3

Компания Xiaomi представила 2 новинки – скутер Ninebot mini, а также телевизор Mi TV 3. Данные о смарт-устройствах от китайского производителя размещены на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости