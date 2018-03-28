В продажу поступил телевизор Xiaomi Mi TV 4A по временной цене 24 тыс рублей

28 марта стало известно, что компания Xiaomi собирается продавать свои новые телевизоры с 4К расширением за 24 тыс рублей. Такая цена является временной в связи с акцией от официального онлайн-магазина производителя.

Xiaomi сообщает, что новый телевизор Xiaomi Mi TV 4A желающие смогут купить в официальном онлайн-магазине всего за 24 тыс рублей. Низкая цена по акционному предложению будет временной.Новинка обладает разрешением в 4К, голосовым управлением с применением технологии искусственного интеллекта. Кроме того, присутствует прошивка MIUI, устройство совместимо с динамическим освещением HDR, а также с Dolby Audio. Телевизор оборудован 4-ядерным процессором и графическим ускорителем. Емкость оперативной памяти составляет 8 Гб. Есть поддержка Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 LE, имеются пять портов, среди которых по два USB 2.0 и HDMI, и один Ethernet, есть возможность подключения наушников.Скидка на телевизор продлится несколько следующих дней на официальном сайте компании.