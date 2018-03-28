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| | Xiaomi Mi Mix 2S против Huawei P20: Эксперты сравнили два китайских флагмана

Xiaomi Mi Mix 2S против Huawei P20: Эксперты сравнили два китайских флагмана

Сегодня, 18:13
Смартфоны Huawei P20 и Xiaomi Mi Mix были выпущены в один и тот же день. Оба гаджета являются флагманами в своей линейке и позиционируются как бюджетные телефоны, но с полным набором популярных опций. Эксперты решили выяснить, что отличает каждый из телефонов, и какой из них будет пользоваться большим спросом.

Xiaomi Mi Mix 2S против Huawei P20: Эксперты сравнили два китайских флагмана

 

Начнем с дизайна. Создатели гаджета Huawei решили скопировать дизайн знаменитого iPhone Х и использовать характерную насечку, тогда как в Xiaomi предпочли остаться верными традициям. В устройстве Xiaomi Mi Mix 2S использована керамическая задняя панель, в устройство интегрирована фронтальная и основная камера. Они расположены в передней нижней части устройства. В Huawei сделали заднюю крышку стеклянной, дактилосканер разместили на передней панели. В Xiaomi Mi Mix 2S имеется дисплей с диагональю в 5,99 дюймов, тогда как размеры экрана его оппонента чуть скромнее – 5,8 дюймов. При этом у них равное разрешение.

Что касается «начинки», то здесь также сложно утверждать, какой из гаджетов лучше. Разработчики Xiaomi оснастили свое творение процессором Qualcomm Snapdragon 845 на восемь ядер, а производители Huawei P20 использовали восьмиядерный HiSilicon Kirin 970. Оба смартфона работают на Android 8.0 Oreo, но у Xiaomi модификация MIUI 9.5, а Huawei создали устройство на платформе EMUI 8.1. При этом в гаджете у Huawei более низкая скорость передачи файлов через Bluetooth. Оба смартфона поддерживают функцию быстрой зарядки. Однако гаджет от Xiaomi также поддерживает функцию беспроводной зарядки, а P20 имеет гибридный слот для SIM-карты.

Эксперты уже дали Mi Mix 2S 97 баллов. Такую высокую оценку девайс заслужил сверхточным автофокусом и качеством передачи цветов, зато разрешение фотокамеры Huawei Р20 составляет 24 мегапикселя против пяти мегапикселей гаджета от Xiaomi.

Устройство Huawei P20 будет доступно в Европе. Его можно будет приобрести за 805 долларов, тогда как смартфон Xiaomi Mi Mix 2S будут продавать пока только в Китае. Однако его цена более привлекательна – телефон будет стоить всего 530 долларов.

В итоге, на стороне девайса от Xiaomi больший дисплей, большая производительность, поддержание опции беспроводной зарядки и приемлемая цена. Из недостатков можно выделить отсутствие micro-SD. У его оппонента в активе хорошая камера и более компактный дизайн. В недостатки можно записать отсутствие беспроводной зарядки.
Дарья Светозарова
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