Huawei презентовала аналог наушников AirPods

Компания Huawei создала аналог наушников AirPods Huawei FreeBuds. Внешне они напоминают устройства от Apple, но FreeBuds работают намного дольше и стоят дешевле.

Виктория Озерова

Компания Huawei продолжает удивлять поклонников своей продукции. Недавно разработчики презентовали смартфон Huawei P20, камеру которого уже признали лучшей на рынке, а теперь компания показала миру аналог AirPods. Наушники под названием Huawei FreeBuds имеют современный дизайн и выпускаются в двух цветах: черном и белом. Главное отличие продукции Huawei от Apple – время работы. FreeBuds демонстрируют рекордные показатели, работая на 10 часов дольше, чем AirPods. Наушники поставляются в специальном кейсе, держатся в нем они за счет магнитов. Также FreeBuds имеют лучшую шумоизоляцию, чем AirPods, за счет дизайна и силиконовых накладок.Приобрести FreeBuds можно за 160 евро, на 20 евро дешевле продукции от Apple.