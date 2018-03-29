Боковую панель ПК-корпуса Raid Max Zeta сделали из закаленного стекла

Прошла официальная презентация ПК-корпуса Raid Max Zeta. Новинка выполнена в строгих тонах, боковая панель сделана из закаленного стекла. В передней части находится сетчатый материал.

Домбровский Сергей

Корпус Raid Max Z предназначен для использования материнских плат Mini-ATX, Micro-ATX и ATX. Есть возможность поставить карты расширения. Владельцы ПК способны скрыть неэстетичные кабели в специальном кожухе. Желающие могут установить три 3,5 дюймовых накопителя. Есть гнезда для наушников, микрофона, и разъемы для USB 3.0.Установлена воздушная и жидкостная системы охлаждения. На данный момент стоимость корпуса остается неизвестной. Точная дата выхода в свет тоже не обнародуется. В качестве недостатков корпуса называется то, что при установке карт расширения потребуется отвертка. Преимуществом называют достаточное количество места для башенных кулеров и длинных видеокарт.