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| | Боковую панель ПК-корпуса Raid Max Zeta сделали из закаленного стекла

Боковую панель ПК-корпуса Raid Max Zeta сделали из закаленного стекла

Сегодня, 02:30
Прошла официальная презентация ПК-корпуса Raid Max Zeta. Новинка выполнена в строгих тонах, боковая панель сделана из закаленного стекла. В передней части находится сетчатый материал.

Боковую панель ПК-корпуса Raid Max Zeta сделали из закаленного стекла

 

Корпус Raid Max Z предназначен для использования материнских плат Mini-ATX, Micro-ATX и ATX. Есть возможность поставить карты расширения. Владельцы ПК способны скрыть неэстетичные кабели в специальном кожухе. Желающие могут установить три 3,5 дюймовых накопителя. Есть гнезда для наушников, микрофона, и разъемы для USB 3.0.

Установлена воздушная и жидкостная системы охлаждения. На данный момент стоимость корпуса остается неизвестной. Точная дата выхода в свет тоже не обнародуется. В качестве недостатков корпуса называется то, что при установке карт расширения потребуется отвертка. Преимуществом называют достаточное количество места для башенных кулеров и длинных видеокарт.
Домбровский Сергей
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