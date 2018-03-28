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| | Смартфон LG G7 поступит в продажу с LCD и OLED-экранами

Смартфон LG G7 поступит в продажу с LCD и OLED-экранами

Сегодня, 15:24
В Сети, благодаря утечке информации, появились сведения, что новый смартфон LG G7 выйдет с двумя разными экранами в одной серии. Таким образом, у части телефонов будет LCD-дисплей, а у второй половины OLED-экран.

Смартфон LG G7 поступит в продажу с LCD и OLED-экранами

 

28 марта в Сети, из-за утечки информации от компании-производителя, появилась информация о флагмане LG G7. Стало известно, что его собираются выпустить в продажу с двумя типами экранов - LCD и OLED. Ранее уже подтвердилась информация, что у новинки также будет верхний вырез экрана, который пользователи называют «монобровь», как и у iPhone X.

Согласно информации, известной о LG G7, работа экрана смартфона будет потреблять меньше энергии, чем аналоги, благодаря технологии MLCD+. Емкость батареи должна составлять около 3000 мАч. Кроме того, в гаджете собираются сделать защиту от пыли и влаги. Для того, чтобы ограничить нежелательный доступ к смартфону для всех, кроме его хозяина, разработчики встроят в LG G7 не только сканер отпечатка пальца, но сканер радужки глаза.
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