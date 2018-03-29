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| | Индюки в Far Cry 5 заклюют неосторожных до смерти

Индюки в Far Cry 5 заклюют неосторожных до смерти

Сегодня, 01:30
Новая игра Far Cry 5 взбодрила геймеров. Оказывается, индюк бывает спокойным только на рождественском столе. В свободном полете эта птица опасна. Она может заклевать до смерти неосторожного человека.

Индюки в Far Cry 5 заклюют неосторожных до смерти

 

Индюк коварен и изобретателен. Он может читать мысли и трактовать их по-своему. Новая игра, по мнению искушенных участников, необычна тем, что дает представление о характере птицы, которую все привыкли видеть в образе тушки на прилавках специализированных магазинов.

Многие игроки лениво спорят с разработчиками о концепте сюжета. На лицо гендерное неравенство: все индюки – отрицательные персонажи, а индейки наделены благородством и прочими добродетелями. Индюки в игре даже умирают плохо. Они захлебываются в воде, погибают под горящими стропилами дома и, вообще, бывают бесполезны. Индейки, напротив, как живут красиво, так и обретают красоту в смерти. Они завершают убранство праздничного стола.
Сергей Денисов
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