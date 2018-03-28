В Сети появилась новая информация об Apple Watch Series 4

Эксперты спрогнозировали какими будут новые Apple Watch Series 4. По мнению специалистов, гаджет получит абсолютно новый дизайн и больший дисплей.

Виктория Озерова

Аналитический специалист KGI Securities Мин-Чи Куо обнародовал в Сети новую информацию о готовящихся к выпуску Apple Watch Series 4. Эксперт рассказал, что дизайн смарт-часов будет изменен, при этом экран увеличится на 15 процентов. Также специалист предполагает, что гаджет получит новую батарею, так как предполагается, что часы будут работать на одном заряде намного дольше. Какие именно модификации произойдут при этом с корпусом девайса, Мин-Чи Куо не уточнил. Следует отметить, что пока в Сети не появлялось никакой информации о новом гаджете от инсайдеров.Напомним, что презентация новых Apple Watch Series 4 назначена на осень текущего года.