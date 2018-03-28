Компания Huawei презентовала флагман, а Xiaomi вышел на 2-е место по продажам в России

Китайские компании изготовители смартфонов продолжают борьбу за свое место на российском рынке. Xiaomi Redmi Note 5a в завершении зимы по продажам в России опередил Samsung Galaxy J1 и поднялся на второе место, тогда как его земляки из компании Huawei познакомили потенциальных европейских покупателей с новым поколением своих лидеров Huawei P20 и Huawei P20 Pro.

Януш Серпнень

Одна из наибольших компаний КНР представила две модели - базовую в Huawei P20 и расширенную и дополненную P20 Pro. У базового варианта дисплей 5,8-дюймовый, а дополненная модель получила 6,1-дюймовый. Начинка как у версии Huawei Mate 10: восьмиядерный процессор Huawei Kirin 970 с нейромодулем (половина Cortex A73 2,36 Ггц и иная половина Cortex A53 1,8 ГГц). У расширенной версии больший объем оперативки - 6 гигов, в сравнении с базовым вариантом в 4 гига, тогда как флеш-память в обоих моделях – 128 гигов. Не удивили производители и отсутствием слота для карт памяти.Отличаются модели и своими аккумуляторами. У дополненной - 4 Ач, а у обычной – 3,4 Ач, с ускоренной подзарядкой в комплекте Huawei SuperCharge. Сравнительно быстрый смартфон имеет довольно приятный внешний вид с интерфейсом Android 8,1 из EMUI 8,1. Камеры в флагмане характеризуются как «камерафон», а престижные производители камер Leica поработали над оптикой и программным обеспечением модуля, пообещав довольно приемлемый итог. В бюджетном варианте связка модулей в 20 Мп (черно/белый) и 12 Мп (цветной), а в Pro - целых три модуля камеры: 40 Мп (цветной), 20 Мп (черно/белый) и 8 Мп (цветной). Первый модуль выступает в роли главной камеры, черно/белый занимается детализацией, а 8 Мп камера работает, как телеобъектив с трехкратным оптическим зумом и пятикратным программным расширением. В двух вариантах основные камеры на 24 Мп, поэтому в качестве видеозвонков и селфи-снимков можно быть уверенным. В заключении, в европейских странах цена P20 - 649 евро, а P20 Pro - 899 евро.Еще одна китайская компания со смартфоном Xiaomi Redmi Note 5a в завершающем зиму месяце впервые поднялась на второе место по реализации своей продукции в Российской Федерации, пропустив вперед только iPhone SE 32 Гб. В феврале Redmi Note 5a рализовано немного больше 67 тыс, в сравнении с 29 январскими. Таким образом Xiaomi вытеснил Samsung Galaxy J1, который в середине зимы продал 76 тыс смартфонов, а уже в прошлом месяце его продажи упали почти до 61,5 тыс. Тогда как корейский аппарат стоит почти 6,5 тыс руб, а его китайский конкурент на целую тысячу дороже. А вот лидирующую позицию по прежнему застолбил за собой iPhone SE.В общей сложности российские покупатели в последнем месяце зимы обзавелись почти 2 млн гаджетов. Xiaomi захватила 8,4% рынка, увеличив за год свою долю более чем в три раза (5,7 п. п.) и выйдя на четвертое место, пропустив вперед Apple - 13,9%, Huawei Honor - 17,5% и лидера Samsung - 24,4%.