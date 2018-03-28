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| | «Роскосмос» потратит на эскиз сверхтяжелой ракеты более 1,5 млрд рублей

«Роскосмос» потратит на эскиз сверхтяжелой ракеты более 1,5 млрд рублей

Сегодня, 12:23
Госкорпорация «Роскосмос» планирует израсходовать на создание эскиза сверхтяжелой ракеты 1,6 миллиарда рублей. Задачи по разработке аппарата возложены на Ракетно-космическую корпорацию «Энергия».

«Роскосмос» потратит на эскиз сверхтяжелой ракеты более 1,5 млрд рублей

 

На сайте госзакупок приводится информация, согласно которой создание проекта будет завершено уже к концу октября следующего года. По завершении, ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную, в то время как до Луны ей придется транспортировать не менее 20 тонн груза. Проект также будет предусматривать увеличение тоннажа до 140 и 27 тонн соответственно.

Разработчики в дальнейшей перспективе планируют с помощью «сверхтяжа» отправлять космические суда не только на Луну, но и на Марс и даже на Юпитер. Ранее Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова заявил, что миссию на Марс Россия организует уже в следующем году. А до этого космические корпорации собираются досконально исследовать Луну и высадить космонавтов на полюса естественного спутника Голубой планеты.
Дарья Светозарова
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