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| | Apple создал специальный iPad для школьников

Apple создал специальный iPad для школьников

Сегодня, 22:18
Компания Apple выпустила новый планшет iPad, который подойдет студентам из-за своей бюджетности. Стоимость новинки в России составит от 24 000 рублей.

Apple создал специальный iPad для школьников

 

Сегодня Apple провела очередную презентацию своих изобретений. Производитель выпускает недорогой iPad диагональю в 9,7 дюймов. Аппарат сможет функционировать на процессоре AIO Fusion, он обладает камерой на 8 МП и дисплеем Retina. Планшет поддерживает стилус Pencil, ранее подходящий только для дорогостоящих моделей iPad Pro.

Apple называет новинку как прибор, созданный для учащихся. Программы «Задания» и «Класс» дадут возможность преподавателям выходить на связь с учениками, открывать на устройстве нужные сайты, книги, следить за успеваемостью и распространять раздаточные сведения. Также необходимо отметить, что на территории России учебные заведения по программе «Apple для образования» могут приобрести новые iPad по стоимости от 24 000 рублей.
Никита Готский
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