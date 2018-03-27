Apple создал специальный iPad для школьников

Компания Apple выпустила новый планшет iPad, который подойдет студентам из-за своей бюджетности. Стоимость новинки в России составит от 24 000 рублей.

Никита Готский

Сегодня Apple провела очередную презентацию своих изобретений. Производитель выпускает недорогой iPad диагональю в 9,7 дюймов. Аппарат сможет функционировать на процессоре AIO Fusion, он обладает камерой на 8 МП и дисплеем Retina. Планшет поддерживает стилус Pencil, ранее подходящий только для дорогостоящих моделей iPad Pro.Apple называет новинку как прибор, созданный для учащихся. Программы «Задания» и «Класс» дадут возможность преподавателям выходить на связь с учениками, открывать на устройстве нужные сайты, книги, следить за успеваемостью и распространять раздаточные сведения. Также необходимо отметить, что на территории России учебные заведения по программе «Apple для образования» могут приобрести новые iPad по стоимости от 24 000 рублей.