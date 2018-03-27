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| | Стать обладателем «умной» колонки Google Home Mini возможно совершенно бесплатно

Стать обладателем «умной» колонки Google Home Mini возможно совершенно бесплатно

Сегодня, 22:12
При покупке Nokia 7 Plus можно стать обладателем «умной» колонки Google Home Mini без затрат из своего кошелька.

Стать обладателем «умной» колонки Google Home Mini возможно совершенно бесплатно

 

В Англии стартует акция, в ходе которой, при покупке Nokia 7 Plus можно стать обладателем девайса Google Home Mini. Далее условия акции коснутся других европейских стран. В США совершить покупку «умной» колонки Google Home Mini можно, заплатив 49 долларов – довольно таки щедрый подарок делает компания, покупателям Nokia 7 Plus.

Колонка обладает голосовым помощником, который может взять на себя функцию управления электроприборами, выключая потребление электроэнергии. Для этого достаточно колонке подать команду, к примеру, «Гугл, выключи свет в гостиной», как в заданной комнате станет темно. Но для этого нужно также иметь систему смарт-дом.

«Умная» колонка Google Home Mini может передавать звуки с телевизора, планшета и телефона. Также она может совершать звонки, для этого ей необходимо надиктовать номер вызываемого абонента.
Дарья Дмитриева
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