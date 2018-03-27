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| | Apple проводит "секретную" презентацию техники

Apple проводит "секретную" презентацию техники

Сегодня, 21:31
Компаниям Apple провела в Чикаго презентацию своей новой продукции. Мероприятие проходит в одном из колледжей города.

Apple проводит "секретную" презентацию техники

 

Сегодня американская корпорация ведет «секретную» презентацию очередных технологических продуктов. Как ожидается, Apple покажет новый смартфон iPhone SE2 и недорогой планшет iPad, который больше предназначается для учащихся и педагогов. Пометить мероприятие могут только избранные журналисты.

Прежде СМИ писали о выходе нового iPhone X в иной расцветке. Данная модель еще больше усиливает интерес потребителей к предыдущему флагману и создаст резонанс в мире смартфонов. Реализация такого аппарата состоится, согласно предположению, во второй половине года.
Никита Готский
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