Apple проводит "секретную" презентацию техники

Компаниям Apple провела в Чикаго презентацию своей новой продукции. Мероприятие проходит в одном из колледжей города.

Никита Готский

Сегодня американская корпорация ведет «секретную» презентацию очередных технологических продуктов. Как ожидается, Apple покажет новый смартфон iPhone SE2 и недорогой планшет iPad, который больше предназначается для учащихся и педагогов. Пометить мероприятие могут только избранные журналисты.Прежде СМИ писали о выходе нового iPhone X в иной расцветке. Данная модель еще больше усиливает интерес потребителей к предыдущему флагману и создаст резонанс в мире смартфонов. Реализация такого аппарата состоится, согласно предположению, во второй половине года.