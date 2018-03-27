Huawei выпустила смартфон Mate RS POrsche Design за 2000 евро

Китайская компания Huawei представила новый смартфон Mate RS Porsche Design с тройной камерой и ценой в 2000 евро. Презентация модели состоялась в Париже.

Никита Готский

Новинка наверняка заинтересует потребителей, несмотря на свою дороговизну. В числе параметров Huawei Mate RS Porsche Design стоит отметить двойной сканер отпечатков пальцев, который находится на дисплее, процессор с поддержкой механизма искусственного интеллекта и аккумулятор объемом на 4000 мАч.Обладатель аппарата может пройти аутентификацию, дотронувшись к экрану, а также к задней панели мобильного устройства. Это говорит о том, что у смартфона с обеих сторон имеется ридер отпечатков.Huawei Mate RS Porsche Design обладает изогнутым экраном на 6 дюймов с соотношением сторон 18:9. Кроме этого стоит упомянуть 6 Гб оперативной памяти, 256/512 Гб внедренной, аппаратную базу Kirin 970 и камеру 40+8+20 Мп. Цена устройства составляет 1696-2095 евро.